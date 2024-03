NBA | i risultati della notte 21 marzo | sconfitta per Gallinari con i Bucks | vittorie interne per Suns e Thunder Bene anche Clippers e Warriors

(Di giovedì 21 marzo 2024) Sono otto le partite completate da poche ore in NBA per la regular season 2023-2024, dove è sceso in campoil nostro portacolori Danilocon i Milwaukee: andiamo a fare un breve recap di quanto accaduto oltreoceano. Successo in trasferta degli Indiana Pacers (39-31) contro i Detroit Pistons (12-57) per 103-122: Pascal Siakam e Tyrese Haliburton sfiorano la doppia doppia (25 punti ed 8 rimbalzi il primo, 20 punti 9 assist il secondo), con Cade Cunningham top scorer dei padroni di casa con 23 punti e 10 assist – assente invece il nostro Simone Fontecchio. Colpo esternoper i Miami Heat (38-31) sui Cleveland Cavaliers (43-26) per 104-107: Jimmy Butler trascina i suoi con 30 punti insieme ai 24 di Terry Rozier, con Jarrett Allen autore di 25 punti e 20 rimbalzi insieme ai 20 punti di Darius ...

