Nba 2023 2024 | Butler si scalda per i playoff | Phoenix riaccoglie Isaiah Thomas

(Di giovedì 21 marzo 2024)siper iNella notte, i Miami Heat hanno ottenuto la vittoria numero 38 in stagione, contro i Cleveland Cavaliers, orfani della loro superstar Donovan Mitchell. La franchigia della Florida si è imposta per 107-104, successo che avvicina la squadra di coach Erik Spoelstra alla qualificazione diretta ai, poiché ora gli Heat occupano il settimo posto della zona play-in ad est, ad appena una gara di distanza dal sesto occupato dai Sacramento Kings. Prestazione super per Jimmy, che mette a segno 30 punti, con 4 rimbalzi e 5 assist mette a referto ben 4 palle rubate. Molto positiva anche la partita di Terry Rozier, che mette a referto 24 punti, 9 di questi decisivi nel finale. La squadra di ...

Prende il via la stagione regolare NBA 2023 - 2024 , con i campioni in carica dei Denver Nuggets che ospitano i Los Angeles Lakers e a seguire l’altro big match tra due contenders della Western ... (sportface)

Prosegue la regular season di Nba 2023 / 2024 . Denver passa a Minneapolis contro Minnesota 115-112. Nikola Jokic chiude con 35 punti, 16 rimbalzi e 2 assist. Non manca l’apporto di Porter Jr (26+4+1) ... (sportface)

Prende il via la stagione regolare NBA 2023 - 2024 , con i campioni in carica dei Denver Nuggets che ospitano i Los Angeles Lakers e a seguire l’altro big match tra due contenders della Western ... (sportface)

Com'è andato il ritorno nella NBA di Isaiah Thomas dopo quasi due anni - Ieri sera i Phoenix Suns hanno ufficializzato la firma del contratto decadale di Isaiah Thomas, tornato in Arizona undici anni dopo la sua prima esperienza in maglia Suns. IT nella notte ha ...pianetabasket

Scopri le Squadre favorite per la Premier League 2023/2024 - Chi vincerà la Premier League 2023/24 Le squadre favorite per la corsa al titolo Tra i campionati più affascinanti in assoluto c’è la Premier League, ossia quello inglese, dove ogni anno le squadre d ...sportal

NBA: 5 curiosità della notte che vi siete persi. Durant supera Shaq, Green ancora nei guai, Harden "difende" su Leonard - NBA - Il meglio del basket mondiale con la regular season 2023-24: uno spettacolo unico che ogni notte regala record, highlights, giocate spettacolari, statisti ...eurosport