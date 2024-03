Nasce il “TikTok italiano” | già un milione di iscritti ed è boom sul web

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di giovedì 21 marzo 2024) Anche l’Italia ha il suo: è giàsui social per un’app che sfida il colosso cinese, alle prese con diversi problemi.è una delle app più in voga e, inevitabilmente, anche tra le più discusse. In questi giorni, il social cinese è finito nella bufera in seguito a quanto sta succedendo negli Stati Uniti d’America, dove l’ipotesi stop alla piattaforma non è più un tabù, scatenando un vero e proprio clima di tensione con Pechino, che contesta tale decisione che assume anche contorni “extra-social”, considerando il contesto geopolitico attuale. Anche in Italiasta riscontrando qualche grana: in particolare, l’Antitrust ha presentato un conto salatissimo. Nel dettaglio, una multa da ben dieci milioni di euro ai danni delle tre società del gruppo Bytedance Ltd, ossiaTechnology ...