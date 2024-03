Napoli | Iezzo | “Quado le cose vanno male le responsabilità…”

L'EX - Iezzo: "Calzona sta lavorando bene, qualificazione in Champions E' difficile, ma da tifoso ci credo" - Napoli - Gennaro Iezzo, ex portiere del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte: "Il caso Acerbi Quando succedono certe cose, quando a sbagliare è chi dovrebbe dare l'esempio, ti cadono le ...napolimagazine

MERCATO - Schira: "I piani del Napoli sono chiari, Caprile tornerà e resterà in azzurro" - Napoli - Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, ha fornito alcune novità su Twitter in merito al futuro di Elia Caprile, portiere del Napoli in prestito all'Empoli: "Elia Caprile tornerà al ...napolimagazine

Gli ex Napoli Iezzo, Santacroce e Sosa in campo per i morti sul lavoro - Uno show artistico-sportivo per sensibilizzare l’attuale e delicato tema della tutela sul lavoro: l’appuntamento è per venerdì 22 marzo (ore 9) allo ...ilmattino