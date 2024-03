Napoli, Tony Colombo e Tina Rispoli restano in carcere: rigettati i ricorsi - Restano in carcere il cantante neomelodico Tony Colombo e la moglie Tina Rispoli, arrestati lo scorso 18 ottobre nell'ambito di un'indagine della Direzione distrettuale ...ilmattino

Tony Colombo e Tina Rispoli in carcere: la decisione della Cassazione - Tony Colombo e Tina Rispoli restano in carcere, come ha deciso la Cassazione che ha rigettato il ricorso dei legali della coppia. Rifiutati gli arresti decilitri ad entrambi che si trovano rispettivam ...vocedinapoli

Resta in Carcere il Cantante Neomelodico Tony Colombo e la Moglie - Decisione della Corte di Cassazione La Corte di Cassazione ha respinto i ricorsi presentati dal cantante neomelodico Tony Colombo e dalla moglie Tina Rispoli, confermando così la loro permanenza in ca ...ogginotizie