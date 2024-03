Napoli | Politano salta l’allenamento per influenza

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 21 marzo 2024) Iltorna ad allenarsi in vista del match contro l’Atalanta previsto per sabato 30 marzo alle 12:30. Tra gli assenti, oltre ai Nazionali, c’era Matteo. Il report delDopo il pareggio a San Siro, ilha ripreso questa mattina gli allenamenti all’SscN Konami Training Center. La squadra ha iniziato la sessione con circuito in palestra. Successivamente il gruppo si è spostato sul campo 1 dove ha svolto attivazione a secco e lavoro aerobico. Chiusura di seduta con partitina a campo ridotto. Osimhen ha svolto lavoro personalizzato in campo.non si è allenato per una sindromele. Le dichiarazioni didopo Barcellona-«C’è tanto dispiacere perché pensavamo di poterla pareggiare. Abbiamo avuto ...