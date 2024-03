Napoli | otto pistole nuove in un trolley | uomo arrestato dai Carabinieri

Termina 1-1 il posticipo fra nerazzurri e partenopei grazie alle reti di Darmian e Juan Jesus . Inzaghi non riesce a centrare l'undicesima vittoria di fila in Serie A e i suoi sembrano ancora ... (ilgiornale)

Tempo di lettura: 5 minuti“ Overtourism e turistificazione mettono a rischio l’identità del territorio per lo sfruttamento eccessivo dell’ambiente e delle risorse. È indispensabile, quindi, una ... (anteprima24)

Presentata in consiglio comunale di Napoli la proposta per dedicare una targa commemorativa al poliziotto rimasto paralizzato in una operazione antiracket nel 2015 e deceduto il 9 marzo ... (fanpage)