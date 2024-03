Napoli | Onofri | “Le squadre avversarie si sono preparate…”

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 21 marzo 2024) Ha parlato soprattutto dell’allenatore e opinionista Claudioa Radio Marte. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘ForzaSempre’. “Ilper me sta crescendo. È chiaro che con i giocatori che hai a disposizione devi fare di più. È una crescita che, a mio avviso, deve essere aumentata e bisogna chiedere molto ma molto di più ai calciatori. Calzona sta migliorando le caratteristiche principali deldi Spalletti”. Ildella scorsa stagione… “Nello scorso campionato vedevi qualcosa che era conosciutissimo da tutte le individualità che scendevano in campo e quindi c’era un vantaggio corposo nel mettere in piedi azioni che mettevano in difficoltà l’avversario che ci arrivava sempre un secondo dopo. È chiaro che proprio per ...