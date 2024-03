Napoli | la ripresa degli allenamenti e un vecchio obiettivo…

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 21 marzo 2024) Glideldurante la sosta delle nazioni: ne ha scritto -anche- il Corriere del Mezzogiorno. “Dopo tre giorni di riposo, quel che resta della squadra partenopea(dieci giocatori sono impegnati con le rispettive nazionali) si ritroverà oggi a Castel Volturno per preparare la sfida con l’Atalanta in programma il 30 marzo alle 12.30 al Maradona”., in assenza di Calzona… L’allenatore Francesco Calzona guiderà la Slovacchia in due gare con l’Austria e la Norvegia e quindi dirigeranno glii suoi collaboratori Gianluca Grava e Simone Beccaccioli (match analyst) e il preparatore atletico Francesco Cacciapuoti. Il tecnico calabrese seguirà gliattraverso le immagini prodotte dal drone”. Dendoncker Il Corriere dello Sport si è soffermato sulla stagione ...