Napoli | incendio negli uffici del Giudice di pace | per oggi niente udienza

Napoli, rogo negli Uffici del Giudice di Pace in via Foria: diversi faldoni avvolti dalle fiamme - Napoli – incendio negli Uffici del Giudice di Pace. È avvenuto questa mattina. In via Foria, dopo la segnalazione, sono giunti i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli. Il rogo, la cui origine è ...ilmeridianonews