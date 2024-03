Napoli | idea Pecchia per la panchina | lo manda Benitez

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di giovedì 21 marzo 2024) Anche Fabiotra i candidati per ladel: il tecnico del Parma conosce l’ambiente e ha la benedizione diLa Gazzetta dello Sport fa il nome di Fabioper ladeldel prossimo anno. Il tecnico di Formia, che sta guidando il Parma al primo posto e alla promozione diretta in Serie B, conosce già l’ambiente napoletano, in cui ha giocato e anche allenato – in qualità di vice – ai tempi di. Il sodalizio con l’allenatore spagnolo è durato anche nei suoi successivi trasferimenti al Real Madrid e Newcastle. Oltre a lui gli altri nomi fatti sono quelli di Italiano, Palladino e Farioli del Nizza, ma non è da escludere anche una permanenza di Calzona.