Napoli | De Laurentiis vuole a tutti i costi Giorgio Scalvini

Leggi tutta la notizia su dailynews24

(Di giovedì 21 marzo 2024) Nell’estate scorsa, Kim Minjae prese una decisione significativa lasciandodopo appena una stagione per unirsi al Bayern Monaco in Germania, dove attualmente gode di un ingaggio notevolmente superiore a quello offertogli dal presidente Aurelio De. Il sostituto Natan non ha spiccato il volo Per sostituire Minjae, ilpuntò su Natan come candidato L'articolo