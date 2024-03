Napoli | a tutto…Cammaroto

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 21 marzo 2024) Di seguito il commento suldi Emanuele Cammaroto tratto da www.magazine.com. Il pareggio a San Siro ha lasciato in eredità gli strascichi del caso Acerbi-Jesus ma soprattutto ha spento una larga parte delle ambizioni Champions del. Sino a quanto c’è la matematica c’è anche speranza ma in casa azzurra è già partito il timer per il countdown che separa i campioni d’Italia dalla chiusura di questa stagione e da una rifondazione che sarà molto simile a quella dell’estate che poi portò allo scudetto”. Tra calciatori in rosa e altri in prestito sono in 13-14 ad avere la valigia in mano e il club partenopeo ha la ferma convinzione di poter realizzare una cifra pesantissima sulla quale rifondare la squadra”., i giocatori con la valigia in mano… “Con i 130 milioni virtualmente in cassa ...