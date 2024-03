Myrta Merlino fuori da Pomeriggio 5? Chi potrebbe prendere il suo posto

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 21 marzo 2024) L'esperienza diessere agli sgoccioli. Che la nuova versione del programma non convinca nè pubblico nè i vertici Mediaset è un dato di fatto. Anche perché il tanto vituperato trash non è sparito. Anzi, ha solo cambiato parzialmente volti e angolazione. La formula è rimasta la medesima di quando alla conduzione c'era Barbara D'Urso, lo stile di conduzione invece è molto simile. E, attenzione, questo non è un dato positivo. Anzi. Con il cambio l’intenzione da parte dell’azienda era chiara e dichiarata: dare un’impronta più seria al programma. Impronta che, però, è cambiata nel giro di poche settimane: gli ascolti non stavano premiando e quindi i vertici aziendali hanno dovuto cercare dei correttivi nel giro di poco tempo. Ecco quindi la decisa virata verso il trash, verso i ...