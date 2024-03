MX2 | Andrea Adamo lancia il guanto di sfida per l’appuntamento a intu Xanadú-Arroyomolinos

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 21 marzo 2024) Siildi. Il Mondiale di Motocross 2024 riprende nel suo incedere. Dopo quanto accaduto in Argentina, la prova in Patagonia non è stata entusiasmante per il campione del mondo in carica di MX2,, costretto a correre in difesa nella prima apparizione stagionale. Il feeling per il centauro della KTM con lo sterrato sudamericano non era eccezionale e non si è potuto fare altro che limitare i danni. È un po’ in questa chiave che va letto il quinto posto nell’overall della minima cilindrata, guidato dall’olandese Kay de Wolf. Quest’ultimo sarà sicuramente tra gli osservati speciali in vista del prossimo appuntamento di questo week end in Spagna. Sull’hard pack dell’Xanadu-il Nestaan ??Husqvarna Factory Racing andrà ...