Musica e diritti | ecco i 10 finalisti del Premio Amnesty per i big della canzone

(Di giovedì 21 marzo 2024) ROVIGO –International Italia e Voci per la Libertà hanno annunciato le 10 canzoni e gli artisti in finale nella 22 a edizione del, sezione Big.li: Appino “È solo una bomba” (Appino / Pagni / Appino) Vinicio Capossela “La crociata dei bambini” (Capossela / Brecht / Capossela) Diodato “La mia terra” (Diodato) Drusilla Foer “Tanatosi” (Ilacqua) Giancane “Sei in un paese meraviglioso” (Barbati Bonanni / Smordoni / Barbati Bonanni) Giorgia “Senza confine” (Todrani / Toffoli / Faini / Fracchiolla / Casagrande / Dagani / Toffoli) Levante “Capitale mio capitale” (Filippelli / Lagona / Bestonzo) Modena City Ramblers “Mediterranea” (Modena City Ramblers) Tananai “Tango” (Cotta Ramusino / Paolo Antonacci / Simonetta / Raina) Margherita Vicario “Magia” (Vicario / Andrea Bonomo / Pavanello / Roberts) Lo ...

Musica per I diritti UMANI: i DIECI BRANI FINALISTI del PREMIO AMNESTY di “VOCI PER LA LIBERTÀ” - Lo storico riconoscimento viene assegnato a brani di artisti italiani noti, che, nell’anno precedente, si sono contraddistinti per tematiche legate ai diritti umani. Il premio, indicato da una giuria ...liquidarte