Museo “Militaria” di Marsala | un valore abbandonato a se stesso

(Di giovedì 21 marzo 2024) Turismo “militare”: una risorsa che le amministrazioni comunali italiane ancora non hanno ben compreso nelle sue potenzialità. Non sono pochi gli appassionati collezionisti diche, in tutta Italia, dopo le due guerre mondiali, hanno raccolto con dedizione cimeli di assoluto interesse storico, uniformologico, oplologico, meccanico, industriale, artistico, documentale. Eppure, queste raccolte mirabili vengono spesso trascurate dai Comuni per via del fatto che, magari, la cittadinanza locale riserva loro solo una distratta attenzione. Un errore madornale: l'Italia vive del turismo straniero e, all'estero, sono frequentatissimi i musei militari, considerando anche i meno opprimenti pregiudizi di natura ideologica che, invece, asfissiano il nostro paese dalla fine del secondo dopoguerra. Abbiamo appena visitato a(Trapani) il ...