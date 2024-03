Muore mentre fa la cyclette in garage | tragedia a Rimini

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 21 marzo 2024), 21 marzo 2024 -: un uomo è mortofaceva laine lo trovano soltanto dopo un giorno. È successo a Poggio Torriana, nell'entroterra riminese per la precisione. A scoprire il corpo senza vita di un 62enne è stato un parente preoccupato di non vederlo da un giorno e dal telefono che squillava a vuoto. Immediatamente sono state allertate le forze dell'ordine e i sanitari. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Novafeltria e il medico legale. Ad una prima ispezione cadaverica la morte sarebbe sopraggiunta per un infartoil 62enne stava pedalando sulla. Non vi sarebbero tracce di un'azione di terze persone.