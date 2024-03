Msc | Aponte svela il piano per Wartsila | produrre 1000 carri a Trieste

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

In attesa del nuovodi Italo, il presidente di Msc, Gianluigi, compie un ulteriore passo significativo nel settore dei trasporti ferroviari e delle merci in Italia. Dopo aver acquisito il 50% del gruppo dell'alta velocità, lo scorso febbraiosi è proposto come salvatore per, la cui area produttiva a Bagnoli della Rosandra è in mano al gruppo finlandese e in crisi da tempo. Presentando ieri untangibile per il rilancio dell'area e per garantire un futuro ai 300 lavoratori in esubero. Questo è riportato da Il Giornale. Il progetto prevede la produzione annuale di milleferroviari a regime e sarà realizzato attraverso un accordo di programma, da concludere entro il 30 giugno.