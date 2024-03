Mr&Mrs | dal 22 marzo il nuovo singolo “Milano”

(Di giovedì 21 marzo 2024) Dal 222024 sarà disponibile sulle piattaforme di streaming digitale e in rotazione radiofonica “”, ildi MR&MRS. “” è un brano che parla della frustrazione causata dalla perdita.è la città dove è molto facile perdersi nella confusione. La stessa cosa accade nelle relazioni.è come una metafora del mondo moderno in cui le relazioni sono fragili e le persone si perdono facilmente, come le storie di Instagram, immediate e facili da dimenticare. Vediamo le persone sui social, tutta la loro vita e pensiamo di conoscerle ma in realtà non è così perché quando ci vediamo di persona non sappiamo più di cosa parlare, non abbiamo più gli argomenti perché sembra che sappiamo già tutto. La canzone parla anche di un momento di ...

AGCO Invests EUR 70 million in AGCO Power Facility in Linnavuori, Finland to Increase Sustainable Product Offerings and Support Future Growth - AGCO (NYSE: AGCO), a global leader in the design, manufacture and distribution of agricultural machinery and precision ag technology, is announcing a EUR 70 million investment in its Linnavuori plant ...ansa

Casatenovo e il Verde: Dr Jackyll e Mr Hide - Riceviamo e pubblichiamo:Buongiorno,qualche mese fa, tutti avevamo salutato con entusiasmo la messa a dimora di oltre 200 giovani piante ...casateonline

"Vi auguro dolore e sofferenza": così Mr. Nvidia agli studenti di Stanford - Senza sacrificio non può arrivare il successo. È questo uno dei messaggi che Jensen Huang, fondatore di Nvidia ha lanciato agli studenti della Stanford University, l’ateneo dove lui stesso si è format ...informazione