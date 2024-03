Movida selvaggia | 9 aree di Milano sottoposte a tutela Quali sono | cosa può cambiare e quando

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 21 marzo 2024)– Come preannunciato il Comune dilancia la stretta sulla, con una serie di proposte presentate in commissione consiliare. L’idea è quella di sottoporre anove zone della città. All'interno di questepreviste altre microestrema dove sarà disincentivata l'apertura di nuovi locali die saranno predisposte limitazioni di orari per attività di asporto e dehors. "Vorremmo pubblicare la proposta la prossima settimana per raccogliere le osservazioni - ha detto l'assessore alla Sicurezza Marco Granelli -, e poi promuovere un'ordinanza del sindaco con una tempistica che andrà da fine aprile a fine ottobre”. Polemica in commissione da parte della Lega che parla di provvedimenti ...