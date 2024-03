MotoGP | quanta carne sul fuoco del GP di Portogallo! Sette i piloti sui quali tenere altissima l’attenzione

(Di giovedì 21 marzo 2024) C’è tantaalnellache si appresta a vivere il Gran Premio del. Il fine settimana del 22-24 marzo potrà fornire importanti risposte relative ai rapporti di forza intravisti nell’ouverture di Lusail. Tanto per cominciare, sarà molto interessante osservare lo “scontro diretto” tra Francesco Bagnaia e Jorge Martin. L’italiano e lo spagnolo hanno un rapporto diametralmente opposto con l’autodromo di Portimao. Pecco vi ha spesso fatto benissimo. Viceversa, Martinator da queste parti ha sempre pagato dazio. Un balzello talvolta salato, poiché l’iberico ha patito anche un serio infortunio (nel 2021). Questa tendenza proseguirà anche nel 2024? Se così fosse, il piemontese potrebbe tirare un primo colpo al madrileno, che sulla carta dovrà difendersi in un contesto storicamente nemico. Se, al ...

