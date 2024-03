MotoGP Portogallo in tv | dove seguire in streaming qualifiche | Sprint e gara

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 21 marzo 2024) Quello che arriva sarà un weekend ricco per gli appassionati del mondo delle corse, con lache torna in pista a Portimao con il GP del. A due settimane dall’esordio del Motomondiale in Qatar, il paddock si trasferisce in Europa all’Autodromo Internacional do Algarveverrà messo un altro tassello importante nella rincorsa al titolo iridato. Tutti contro Bagnaia I riflettori sono tutti puntati su Ducati, tanto sul team factory quanto su quello Pramaca che è motorizzata con le Desmosedici GP24. E sarà ancora lotta tra Francesco Bagnaia, pilota dell’ufficiale, e Jorge Martìn, del team satellite, che dopo essersi dati battaglia per tutto il 2023 hanno iniziato alla grande il 2024. Da un lato c’è Pecco Bagnaia, due volte iridato di fila e vincitore del primo GP dell’anno a Lusail con un netto vantaggio sugli ...