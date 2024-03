MotoGp Portimao 2024 | orari e dove vedere in tv il gran premio del Portogallo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 21 marzo 2024) Roma, 21 marzo– Archiviato il primo gp della stagione in Qatar con il trionfo in gara lunga di Pecco Bagnaia su Ducati Lenovo, davanti a Brad Binder e Jorge Martin, e con un ottimo quarto posto di Marc Marquez, il motomondiale sbarca inper la prima gara europea dell'anno. Teatro sarà l’Autodromo dell’Algarve sullo splendido circuito di. Dopo una sola gara disputata, assieme alla Sprint Race del sabato di Lusail, la classifica è ovviamente corta con Bagnaia in testa con 31 punti davanti al sudafricano Binder con 29 e al vice campione del mondo Martin con 28, poi uno stacco più sensibile con Marc Marquez quarto a 18 punti ed Enea Bastianini quinto a 15. Per ora, dunque, si conferma la superiorità di Ducati con prima forza ad opporsi KTM, mentre Aprilia proverà ad inserirsi al vertice con Espargaro e Vinales. ...