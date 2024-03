MotoGP | Marc Marquez alla vigilia del weekend di Portimao | “Devo lavorare perché ci sono 3-4 piloti più veloci di me”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 21 marzo 2024) Il lungodel Gran Premio del Portogallo 2024 si è aperto quest’oggi per lacon la conferenza stampadel giovedì, in cui era presente tra gli altri anche. L’otto volte campione iridato, reduce da un buon debutto in sellaDucati GP23 del team Gresini, vuole confermarsi ad alti livelli dopo Lusail cercando magari di salire sul podio già a. “Il mio approccio alsarà lo stesso avuto in Qatar. Chiaramente la novità è che qui scenderemo subito in pista per ildi gara, senza test in precedenza. Questo cambierà un po’ la programmazione,dopo la FP1 devi essere subito in grado di trovare il tempo ed essere veloce. In Malesia ed in ...