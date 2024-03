MotoGP | Jorge Martin | “Siamo vicini a trovare la strada giusta”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 21 marzo 2024) “È una pista che mi piace e dove lo scorso anno ero andato forte, pur non concludendo la gara. Penso di essere in ottime condizioni e vedremo se riuscirò a star meglio con la moto nuova: sicurola. Ma penso questa sia la pista più difficile della stagione, perché ci sono tante salite e discese e devi saper gestire bene l’acceleratore e il freno anteriore, cercando di non impennare. È uno dei circuiti in cui la moto conta meno”. Lo ha detto(Ducati Prima Pramac) nel corso della conferenza stampa piloti del Gran premio del Portogallo, in scena sul tracciato di Portimao. “Le moto 2024 e 2023 sono simili in termini di velocità, ma suppongono che scegliendo la stessa moto di Pecco avrò le stesse possibilità – ha detto -. La ...