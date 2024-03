MotoGP | Jorge Martin | “La pista di Portimao mi piace molto | qui i pilota può fare la differenza”

(Di giovedì 21 marzo 2024) Ricomincia la sfida. Dopo una settimana di pausa il Circus dellatorna in scena a(Portogall0), sede del secondo appuntamento del Mondiale 2024 della classe regina. Si è reduci dalla prima uscita che ha un po’ vissuto del dualismo dell’anno passato:contro Francesco Bagnaia. Lo spagnolo della Ducati Pramac ha imposto il proprio ritmo nella Sprint, dando seguito alla definizione di centauro “esplosivo”. Pecco ha risposto presente in maniera autorevole, prendendosi la vetta del GP domenicale dopo poche curve e non lasciando più spazio per gli altri. Ne ha dovuto prendere atto, terzo nella corsa che mette in palio lo score al completo. Sarà quindi interessante capire se e quanto lo scenario muterà in relazione al feeling con la propria moto. “È una ...

