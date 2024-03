MotoGP GP Portogallo 2024 | Marquez | “Futuro? Penso solo a fare del mio meglio in pista”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 21 marzo 2024) Si avvicina il secondo fine settimana di gara per i piloti di, protagonisti ina partire da domani. “Il mio approccio al weekend sarà lo stesso di quello del Qatar. La novità è che arriviamo a Portiamo con subito un weekend di gara da affrontare e questo cambierà certamente la nostra programmazione. Sin dalla prima sessione di libere devi essere bravo ail tempo e su questo aspetto avevo faticato in Malesia e Qatar. Vedremo se qui a Portimao riusciremo ad essere da subito nelle prime dieci posizioni”. Lo ha dichiarato Marc, alla sua seconda uscita ufficiale in Ducati, in conferenza stampa. “L’obiettivo di questo team è salire sul podio e poi vincere le gare. Le ambizioni sono le stesse di un team ufficiale, ma è vero che, essendoci meno persone nel box, l’ambiente sia più familiare. ...