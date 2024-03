MotoGP | a che ora le prove libere del GP di Portogallo 2024 in tv | programma | streaming | guida Sky e TV8

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 21 marzo 2024) Dopo l’opening di Lusail, il Motomondiale fa tappa in Europa e per la precisione a Portimao in occasione del Gran Premio del, secondo round della stagione. Il weekend lusitano si apre domani con la prima giornata di, in cui si comincerà però subito a fare sul serio soprattutto incon le pre-qualifiche pomeridiane che promuoveranno i primi 10 direttamente in Q2. C’è grande curiosità per capire i valori in campo su una pista completamente diversa rispetto a Sepang (sede di una finestra di test ufficiali) e Lusail, con Ducati che si presenta comunque in Algarve da favorita grazie ad una serie di piloti candidati al podio e alla vittoria come Francesco Bagnaia, Enea Bastianini, Jorge Martin e Marc Marquez. Attenzione poi alle Aprilia e soprattutto alle KTM di Brad Binder ...