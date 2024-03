Motocross | Mattia Guadagnini dà forfait anche per il GP di Spagna La possibile data del rientro

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 21 marzo 2024)deve alzare nuovamente bandiera bianca e sarà dunque costretto a saltareil Gran Premio di2024, secondo appuntamento stagionale del Mondiale. Il pilota italiano del Nestaan Husqvarna Factory Racing Team non è riuscito infatti ancora a recuperare dall’infortunio rimediato in allenamento durante la preparazione invernale. Il 21enne veneto, in seguito ad una brutta caduta, aveva rimediato la frattura della scapola e lesioni ai tessuti molli dell’avambraccio, rinunciando alla trasferta oltreoceano per il round inaugurale del campionato MXGP in Argentina. La speranza era quella di debuttare questo weekend in, ma a questo punto dovrà attendere almeno altre due settimane per gareggiare. “Abbiamo fatto del nostro meglio, ma al momento non è ...