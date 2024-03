Mosca | conquistato villaggio di Tonenkoye nel Donbass

Le notizie sulla guerra in Ucraina di martedì 12 marzo, in diretta. Spia Ucraina tenta di uccidere i comandanti con il veleno (corriere)

Mosca: 'Uccisi quest'anno 71.000 soldati ucraini' - La Russia ostenta fiducia sugli sviluppi della guerra in Ucraina, dopo quasi 25 mesi di conflitto.ansa

Ucraina, l'Onu contro Putin: "Torture e intimidazioni contro chi non accetta l'occupazione russa" - La Russia ha torturato e detenuto arbitrariamente persone nell’Ucraina occupata, creando un “clima di paura” e sopprimendo l’identità ucraina, ha affermato mercoledì un rapporto delle Nazioni Unite ...globalist

No, la Russia non ha già vinto - Dall’inizio del 2023 Mosca ha conquistato lo 0,2 per cento del territorio ucraino che controlla. Ad Avdiivka lo sfondamento annunciato non c’è stato e i russi non sono in vantaggio numerico ...ilfoglio