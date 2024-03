Morto Luciano De Luca | voce storica della metro B di Roma

(Di giovedì 21 marzo 2024) LaB dipiange la suaDe, l’autore dei messaggi che ancora si sentono lungo la lineapolitana, è scomparso lo scorso 13 marzo all’età di 70 anni. Ha raccontato il figlio al quotidianoToday: “Mio padre ha registrato i primi messaggi audio di prova per testare e mostrare il suo funzionamento ai suoi superiori. Il sistema funzionava e gli fu chiesto di implementarlo per tutte le fermate dell’alloraB”. I test erano stati registrati “in una sala di registrazione improvvisata nella mia cameretta con un microfono da pochi euro. Quei messaggi erano concepiti come una prova, invece sono stati scelti dalla dirigenza aziendale come laufficialeB. ...

