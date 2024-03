Morto Cartier | il cane eroe dei vigili del fuoco di Reggio Emilia

(Di giovedì 21 marzo 2024), 21 marzo 2024 - Lutto nel corpo reggiano deidel. Si è spento, all'età di 13 anni, "", ilgolden retriever bianco in forza al comando di via della Canalina, lasciando un grande vuoto nel cuore a partire dal suo padrone, il caposquadra Alberto Gazza. Era entrato in servizio operativo il 13 maggio del 2013. Oltre a numerosi interventi di ricerca persona su tutto il territorio italiano, ha preso parte alle operazioni di soccorso per il terremoto del centro Italia nel 2016 e alle ricerche tra le macerie a seguito del crollo del ponte Morandi a Genova nel 2018.

