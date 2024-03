Moretti lascia dopo 30 anni Bertolini ’prende’ la 4 Torri

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 21 marzo 2024) Un passaggio di consegne che segna la fine di un’epoca della pallacanestro giovanile cittadina.trent’alla presidenza della 4, infatti, Luigiha annunciato ieri il proprio disimpegno da patron della storica società granata, nata nel lontano 1948. Lo ha fatto, emozionato, alla presentazione in Comune dell’Entry Level Tournament ‘Città di Ferrara’, competizione che dal 25 al 28 aprile porterà in città i migliori talenti Under 13 d’Europa. Ma la notizia, al di là dell’importanza e del livello della manifestazione, non può che essere il passaggio di testimone in casa 4trent’si chiude così l’era, un punto di riferimento per il basket cittadino, chela società nelle mani del giovane ...