Monza | forzano box auto e portano via oggetti e una bicicletta | 2 arresti e una denuncia

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 21 marzo 2024) Milano, 21 mar. (Adnkronos) - Tre ragazzi minorenni sono stati sorpresi dalla polizia mentre stavano portando via unae altrida alcuni box. E' accaduto la notte del 19 marzo scorso, a. Poco dopo le 2.30 del mattino, agenti della squadra volanti della Questura die della Brianza sono intervenuti in via Donizetti a seguito di una segnalazione giunta alla centrale operativa da parte di un cittadino che aveva visto i tre mentre scavalcavano il cancello di uno stabile passandosi una. Giunti immediatamente sul posto, i poliziotti hanno intercettato i ragazzi, due 17enni e un 15enne, tutti di origine egiziana. Alla loro vista, uno dei tre ha estratto un coltello da una tasca dei pantaloni, gettandolo in un'aiuola; un altro dei ragazzi, nel ...