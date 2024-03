Monospalla | pro e contro della scelta di stile più amata dalle divinità di ieri e di oggi Artemide compresa

Leggi tutta la notizia su vanityfair

(Di giovedì 21 marzo 2024) In passerella, da diverse stagioni, non manca. Le celeb continuano a sceglierlo sui tappeti rossi, ma anche sia in versione sposa che streetstyle ha il suo perché. L'abitopiace perché ha i suoi evidenti vantaggi. Ma, certo, anche piccoli ma significativi svantaggi. Da ponderare bene prima di aggiungerlo al carrello