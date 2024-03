Monfalcone | la sindaca leghista perde Il Consiglio di Stato accoglie il ricorso dei centri islamici | «Siano garantiti dei luoghi di preghiera»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 21 marzo 2024) Ildi, all’esito della camera di, ha accolto gli appelli cautelari delle associazioni culturali islamiche Darus Salaam e Baitus Salat die precisa che «l’Amministrazione è tenuta a individuare, in contraddittorio con gli interessati e con spirito di reciproca e leale collaborazione, siti alternativi accessibili e dignitosi per consentire ai credenti l’esercizio della». Nella decisione si fissa un tavolo di confronto entro 7 giorni. La diatriba tra il comune, amministrato dallaAnna Maria Cisint riguarda due immobili usati per le preghiere e chiusi per supposte irregolarità urbanistiche. La prima cittadina, appresa la decisione, sostiene che la decisione «chiarisce in maniera indiscutibile che i due ...