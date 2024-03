Mondiali curling femminile 2024 | tutti i risultati e la classifica

(Di giovedì 21 marzo 2024)e ladeidi, in programma dal 16 al 24 marzo a Sydney, nella provincia della Nuova Scozia in Canada. Le migliori tredici squadre del mondo sono pronte a darsi battaglia sul ghiaccio per conquistare l’ambito titolo iridato. Al via anche l’Italia, che proverà a migliorare quanto fatto lo scorso anno, quando venne eliminata ai Playoff. Stefania Costantini e compagne, argento agli ultimi Europei dopo una finale molto combattuta con la Svizzera, vanno dunque a caccia di grandi prestazioni per confermare la grande crescita degli ultimi mesi. La rassegna iridata si svolge con la consueta formula: si parte con il round robin in cui le squadre affrontano tutte le avversarie giocando 12 partite ciascuna. Prima e ...

Tutti uniti verso un unico obiettivo: il passaggio in semifinale senza avvalersi dei play off. Sognare si può con la Nazionale italiana femminile di curling impegnata ai Campionati Mondiali 2024 , ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Amici ed amiche di OA Sport, buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Norvegia , match valido per il nono incontro del round robin dei Mondiali di ... (oasport)

Italia-Norvegia oggi in tv, Mondiali curling femminile 2024: orario, programma, streaming - Oggi giovedì 21 marzo (ore 13.00) l'Italia affronterà la Norvegia ai Mondiali 2024 di curling femminile. La nostra Nazionale prosegue la propria avventura nella rassegna iridata in corso di svolgiment ...oasport

Italia-Turchia oggi in tv, Mondiali curling femminile 2024: orario, programma, streaming - Tutti uniti verso un unico obiettivo: il passaggio in semifinale senza avvalersi dei play off. Sognare si può con la Nazionale italiana femminile di curling impegnata ai Campionati Mondiali 2024, rass ...oasport

curling, Mondiali 2024: l’Italia batte anche la Danimarca e sogna la semifinale - Utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del dispositivo. Lo facciamo per migliorare l'esperienza di navigazione e per mostrare annunci personalizzati. Il co ...sportface