Molto prima dei coffee shop di Amsterdam | c’erano i semi allucinogeni

(Di giovedì 21 marzo 2024) Un antico ritrovamento nei Paesi Bassi Il giusquiamo nero, rinvenuto in siti neolitici olandesi, solleva interrogativi sugli usi antichi. Crescendo spontaneamente vicino agli insediamenti, la sua funzione effettiva rimane incerta. Una scoperta eccezionale a Voorburg Nel 2008 a Voorburg, un bicchiere romano con terra accumulata conteneva un seme di giusquiamo nero. Gli studiosi ipotizzano un suo impiego intenzionale come medicinale o allucinogeno. Un seme non basta per trarre conclusioni L'archeobotanica Laura Kooistra sottolinea che la presenza di un singolo seme non è prova sufficiente per confermare l'uso umano del giusquiamo nero come sostanza psicoattiva. Un'importante scoperta archeologica Il ritrovamento deliberato