Modena | trasferiti due ufficiali dopo i video del carabiniere che ha picchiato due fermati

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 21 marzo 2024)il nuovoche immortala lo stessodel pestaggio del 13 marzo colpire con uno schiaffo un altro cittadino, duesono statidal comando di, altri due militari dell’Arma temporaneamente reimpiegati in altri incarichi e la procura nel frattempo è al lavoro per fare luce sulla situazione. Nello specifico il Comando generale ha trasferito il comandante della compagnia e il comandante del Nucleo operativo radiomobile di. Una decisione presa, viene sottolineato, “per garantire una maggiore trasparenza amministrativa, ripristinare la serenità nel reparto e tutelare al meglio gli interessi degli stessi”. Mercoledì 13 marzo sul gruppo Welcome to Favelas era stato pubblicato un primo ...