(Di giovedì 21 marzo 2024) Roma, 21 mar. (Adnkronos) - "Il tentativo di non farchi non la pensate assomiglia agli inizi degli'70, che io ho vissuto sulla mia pelle". Lo ha detto il presidente del Senato Ignazio La, ospite di 'Cinque minuti' in onda stasera, facendo riferimento alle contestazioni nellesuccesso a Napoli negli scorsi giorni. "Io penso però -ha aggiunto- che la lezione degli'70 in qualche modo sia servita. Le parole del Presidente della Repubblica, le prese di posizione di molti esponenti politici di varia area mi fanno sperare bene". "che queglinon si ripetano. Lo credo anche, a patto che l'allarme venga recepito, che non si sottovaluti quello che sta avvenendo, nel tentativo di ...

Le visite nei palazzi del potere sono una prassi comune per le scuole. Di tanto in tanto, solitamente le scuole superiori, visitano la Camera, il Senato o il Quirinale. Niente di straordinario. ... (ilgiornaleditalia)

Mo: La Russa, 'non far parlare all'università Come anni '70, spero non tornino quei tempi' - Roma, 21 mar. (Adnkronos) - "Il tentativo di non far parlare chi non la pensa come te assomiglia agli inizi degli anni '70, che io ho vissuto sulla mia pelle". Lo ha detto il presidente del Senato Ign ...lanuovasardegna

Senato: La Russa, 'gesto pistola in Senato Problema è il clima d'odio' - Roma, 21 mar. (Adnkronos) - "Mi sono permesso di dire, leggendo la lettera di scuse della direttrice scolastica, non punitelo troppo perché credo che la responsabilità del ragazzo ci sia, anche se sei ...lagazzettadelmezzogiorno

Premio Nobel Belenkin, 'in Russia l'opposizione a Putin esiste' - Le proteste "che ci sono state in Russia nel giorno dei funerali di Navalny e per le elezioni che hanno riconfermato Putin dimostrano che l'opposizione al putinismo esiste ed è abbastanza forte per ...ansa