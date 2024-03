Misterbianco | in casa aveva 4 fucili non dichiarati | i Carabinieri denunciano un 49enne

(Di giovedì 21 marzo 2024) Pubblicato il 21 Marzo, 2024 Idella Tenenza di, nell’ambito del potenziamento dei servizi finalizzati alla verifica della legittimità del possesso di armi detenute presso le abitazioni ed alla regolarità dei titoli e requisiti di possesso, disposti dal Comando Provinciale di Catania hanno passato al setaccio alcuni detentori di armi residenti in zona. Nell’ambito di tali controlli, i militari hanno accertato che unmisterbianchese deteneva presso la propria abitazione alcune armi non denunciate, pertanto è stato denunciato per il reato di “detenzione abusiva di armi”. Al riguardo, isi sono presentati adelper effettuare il suddetto controllo, dove in particolare si sono concentrati sulla verifica della ...

