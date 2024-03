Missili balistici Houthi abbattuti nel Mar Rosso da fregata della flotta Ue | è la prima volta

Mar Rosso, la flotta Ue abbatte tre Missili balistici degli Houti - Per la prima volta la flotta europea nel Mar Rosso ha abbattuto una raffica di Missili balistici, l’arma più potente usata dagli Houti per colpire i mercantili che viaggia a velocità di oltre tremila ...repubblica

La stretta Usa sull’Asia-Pacifico: Blinken a Seul e Manila per evitare il tifone Trump - Washington rafforza la cooperazione su sicurezza e spese militari con Corea del Sud e Filippine. In funzione anti-Kim ma anche per arginare Pechino e mettere le mani avanti in caso di ritorno del tyco ...lettera43

Usa testano missile ipersonico nel Pacifico. Il messaggio a Russia, Cina e Corea del Nord: «Ci siamo anche noi» - Le grandi potenze vanno avanti con i loro test militari, che rendono la situazione internazionale sempre più precaria: come racconta la Cnn, l’aeronautica militare americana, ...ilgazzettino