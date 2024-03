Milano | pezzi di vetro nel pane a scuola | procura indaga | c' è un indagato

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 21 marzo 2024), 21 mar. (Adnkronos) - Ladiha aperto un fascicolo con l'ipotesi di reato di "commercio di sostanze alimentari nocive" dopo che alcuni "corpi estranei", in particolare frammenti di, sono stati trovati in cibi serviti daRistorazione in due scuole cittadine. Nell'inchiesta coordinata dallatrice aggiunta Tiziana Siciliano e dal pm Isabella Samek Lodovici èto il legale rappresentante dell'azienda subfornitrice e produttrice delper tre diversi episodi - avvenuti in due istituti scolastici - tra fine febbraio e inizio marzo. Le analisi eseguite dai carabinieri del Nas hanno accertato che si tratta di, ma di un genere di materiale non presente nelle scuole, per cui sarà una ...