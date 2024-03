Milano | non si rassegnava al “no” della ex collega | il giovane molestatore arrestato in pieno centro

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 21 marzo 2024), 21 marzo 2024 – Non sial "no" di una (ex)e ieri, poco dopo mezzogiorno, si è presentato per l'ennesima volta davanti al negozio, in, sperando di individuare lache lì lavora, per parlarle. Lei non c'era. Ma la responsabile dello store, che sapeva la storia, ha subito chiamato il 112. Arresto di uno stolker di origine di filippine di una dipendente di negozio in Corso Vittorio Emanuele a, 21 marzo 2024, foto ANSA PAOLO SALMOIRAGO Alla fine lo stalker, 23enne filippino, che non solo era stato licenziato per il suo comportamento molesto ma aveva anche avuto l'ammonimento del questore un mese fa, è statodalle Volanti dell'Upg in corso Vittorio Emanuele. In base a quanto ricostruito, ...