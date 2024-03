Milan | Zeroli show anche in azzurro

(Di giovedì 21 marzo 2024) Kevinancora protagonista. Il classe 2005 ha aperto le danze nel successo ottenuto dall’Italia under 19 contro la Scozia nel gruppo...

Il Milan di Ignazio Abate affronta la Lazio, nella gara valida per la 26^ giornata del campionato Primavera 1. Segui con noi la diretta LIVE (pianetamilan)

Non solo Camarda e Liberali, brilla no i giovani talenti del Milan Primavera. Con l'Italia Under 19 in gol il capitano rossonero Kevin Zeroli (pianetamilan)

Euro Under 19, Pafundi trascina l'Italia: 3-1 alla Scozia - Il talento dell'Udinese, in prestito al Losanna, mette lo zampino in tutte e tre le reti nella gara d'esordio della fase elite, collezionando un gol e un ...repubblica

Vince l'Under 19 contro la Scozia. Gioca qualche minuto anche Ciammaglichella - E' andata bene l'Under 19 di Bernardo Corradi nella prima giornata di qualificazione del gruppo 3 per il prossimo Europeo di categoria. Gli Azzurrini hanno battuto la Scozia per 3-1, ...torinogranata

Italia Under 19, tris contro la Scozia: Pafundi trascina gli azzurrini - Gol e assist per l'attaccante dell'Udinese in prestito al Losanna: inizia bene la fase élite dell'Europeo ma Corradi vuole di più ...tuttosport