Milan | un top player pronto all’addio? Doccia fredda per i tifosi

(Di giovedì 21 marzo 2024) Pessime notizie per il. Il club rossonero dovrà fare attenzione a non farsi scappare uno dei propri talenti, viste le numerose offerte provenienti da altri club. Ilingrana e, complici gli innumerevoli passi falsi della Juventus, supera la Vecchia Signora in campionato e si stabilizza al secondo posto, dietro l’Inter di Simone Inzaghi. Se è vero che per i nerazzurri ormai il discorso scudetto sembra ormai quasi archiviati, i rossoneri cercheranno di dar loro del filo da torcere nei prossimi impegni di campionato. I ragazzi di Stefano Pioli, infatti, sembrano aver riacquisito fiducia dopo gli ultimi risultati, e cercheranno di gestire nel modo migliore possibile le ultime gare in programma da calendario. Dopo la pausa, i rossoneri saranno impegnati in una trasferta molto insidiosa a Firenze, per poi canalizzare le proprie forze anche in ...

Milano – Dalle 22 di domani, venerdì 22 marzo, fino alle 5 del mattino di lunedì 25 marzo è prevista la chiusura del sottopasso di via Rizzoli per consentire i lavori di realizzazione della tratta ... (ilgiorno)

Milano – Come preannunciato il Comune di Milano lancia la stretta sulla Movida selvaggia , con una serie di proposte presentate in commissione consiliare. L’idea è quella di sottoporre a tutela nove ... (ilgiorno)

Pardo: "Caso Juan Jesus-Acerbi sia per un monito per la lotta al razzismo" - Ospite dell'evento Tutti i colori dello sport, organizzato da Fondazione Milan, Pierluigi Pardo ha parlato del razzismo in Italia e si è focalizzato sul caso ...tuttojuve

EuroLeague - Il giovedì del Round 31 e la classifica 2023-24 - Le due squadre italiane di scena entrambe al venerdì. La Virtus Segafredo Bologna è di scena in casa della Stella Rossa ormai fuori dai giochi; l'Olimpia Milano in casa contro il Fenerbahçe per ...m.pianetabasket

Calciomercato Milan, maxi offerta in arrivo: il top player ai saluti - La permanenza del calciatore al Milan è sempre più in bilico, con il club rossonero che deve fare attenzione alle maxi offerte in arrivo dall'estero.spaziomilan