Milan | Tomori | “C’è un problema razzismo | è importante parlarne”

(Di giovedì 21 marzo 2024) “Tutti sappiamo che c’è undi. Io personalmente dico che sono contento che si tenti di eliminare questo. In Inghilterra ci sono tante iniziative. Mi fa piacereperché ilc’è nel calcio e fuori dal calcio. Oggi possiamo, dando un po’ di consigli su come eliminarlo”. Con queste parole il difensore del, Fikayosi è rivolto ad una platea di studenti di una scuola superiore dio in un’evento organizzato dalnella Giornata Internazionale per l’eliminazione della discriminazione razziale. Lo scorso gennaio Mike Maignan fu vittima di insulti razzisti dagli spalti ad Udine e tutta la squadra rossonera uscì dal campo. “Io ero infortunato per ...

