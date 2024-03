Milan | Samuel Chukwueze | un goal per confermarsi per il futuro

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di giovedì 21 marzo 2024)ha trovato il primoin Serie A: adesso serve un buon finale di stagione per ottenere la conferma per ilPrima che di segnare ildel 3-1 contro l’Hellas Veronaera sicuramente l’acquisto meno soddisfacente della scorsa estate. Certo con un Christian Pulisic così in forma, chiunque avrebbe fatto fatica. Adesso, sappiamo benissimo che unnon cambia una stagione intera, però, è il primo passo verso la riconferma per ilè arrivato alin estate dal Villareal per una cifra intorno ai 20 milioni più 8 di bonus. Le aspettative erano, quindi, molto alte e il nigeriano non le ha rispettate. La sua stagione si ...