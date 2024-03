Milan | rinnovo o no per Kjaer? Per sostituirlo | pronto un colpo da 90

(Di giovedì 21 marzo 2024) Simon, in scadenza di contratto con il, potrebbe firmare ildel contratto con i rossoneri. Finora, però, nessun contatto

Olivier Giroud , in scadenza di contratto, potrebbe firmare il Rinnovo del contratto con il Milan o andare ai Los Angeles FC. Cosa deciderà? (pianetamilan)

Calciomercato Milan , il rinnovo di Maignan rimane un’affare complicato: c’è distanza tra domanda e offerta. Ecco quanto chiede il giocatore Mike Maignan non sta disputando la sua miglior stagione da ... (dailymilan)

Olivier Giroud , in scadenza di contratto, potrebbe firmare il Rinnovo del contratto con il Milan o andare ai Los Angeles FC. Cosa deciderà? (pianetamilan)

Biglietti a peso d’oro, la protesta continua - I tifosi della Roma non hanno assolutamente gradito i prezzi dei biglietti per la sfida di Europa League contro il Milan.siamolaroma

Milan, Jorge Mendes contatta Ibrahimovic: un talento per l’attacco - Visualizzazioni: 26 Il Milan continua a lavorare per rivoluzionare l’attacco della prossima stagione, oltre a Zirkzee ci sono stati dei contatti con Jorge Mendes per un portoghese. Milan, idea dal PSG ...calciostyle

Il rinnovo è in alto mare: il Milan prova a colmare il gap - Il rinnovo del big rossonero è in alto mare. Il Milan prova a colmare il gap con le richieste dell'entourage del calciatore.spaziomilan